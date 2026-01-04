OM : De Zerbi a bouclé l'arrivée d'un phénomène !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood s’est clairement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L’Anglais fait du bien à Marseille, qui peut remercier Roberto De Zerbi. En effet, selon Maxime Lopez, l’entraîneur italien a fait du très bon travail avec l’Anglais qui est devenu un vrai phénomène en attaque.

Cette saison, Mason Greenwood pourrait bien être élu meilleur joueur de Ligue 1. L’Anglais était très proche de l’être l’année dernière, mais Ousmane Dembélé l’en avait privé. Aujourd’hui, le Parisien ne semble plus être une menace directe pour l’attaquant de l’OM, qui a déjà inscrit onze buts en championnat et qui en est donc le meilleur buteur.

L’OM peut remercier De Zerbi Selon Maxime Lopez, l’OM tient un phénomène avec Mason Greenwood. Mais l’Anglais n’est pas le seul à féliciter, car Roberto De Zerbi a réalisé un gros travail pour en faire l’un des meilleurs de Ligue 1. « C'est l'un des meilleurs au monde (De Zerbi). Il m'a voulu à Sassuolo, puis il a essayé de m'emmener au Shakhtar, à Brighton et même à Marseille. Il fait un excellent travail avec un phénomène comme Greenwood en attaque. Avant de l'affronter en août (5-2), je lui ai dit que je savais exactement ce qu'il allait dire dans les vestiaires. On en a ri », a déclaré le milieu de terrain du Paris FC à La Gazzetta dello Sport.