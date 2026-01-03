Zinedine Zidane : Le très mauvais souvenir à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Zinedine Zidane, c’est du côté de Marseille que tout a commencé pour lui. Né à La Castellane, il a donc grandi au sein de la cité phocéenne. Une enfance sur la Canebière dont il garde d’ailleurs de très bons souvenirs. Néanmoins, pour Zizou, il y a aussi eu de plus mauvais souvenirs à Marseille.

Si Zinedine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’OM, c’est pourtant bien du côté de Marseille qu’il a grandi. Il a donc passé les premières années de sa vie sur les bords de la Méditerranée. D’ailleurs, à quoi ressemblait l’enfance de Zizou à Marseille ? « Je suis né à Marseille. J'ai eu une enfance très heureuse », racontait-il en 2015 aux élèves du lycée français de Madrid.

« J’avais beaucoup de copains et copines » Relancé sur son enfance à Marseille et de son rapport à l’école, Zinedine Zidane avait fait part de ses souvenirs dont un très mauvais. « J'en garde de très bons souvenirs. C'était une toute petite école située à 500 m de chez moi dans le quartier de la Castellane. Elle existe toujours. Je m'y sentais très bien, j'avais beaucoup de copains et copines », a d’abord confié l’ancien du Real Madrid.