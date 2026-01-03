Zinedine Zidane : Le très mauvais souvenir à Marseille !

Pour Zinedine Zidane, c’est du côté de Marseille que tout a commencé pour lui. Né à La Castellane, il a donc grandi au sein de la cité phocéenne. Une enfance sur la Canebière dont il garde d’ailleurs de très bons souvenirs. Néanmoins, pour Zizou, il y a aussi eu de plus mauvais souvenirs à Marseille.
Si Zinedine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’OM, c’est pourtant bien du côté de Marseille qu’il a grandi. Il a donc passé les premières années de sa vie sur les bords de la Méditerranée. D’ailleurs, à quoi ressemblait l’enfance de Zizou à Marseille ? « Je suis né à Marseille. J'ai eu une enfance très heureuse », racontait-il en 2015 aux élèves du lycée français de Madrid.
« J’avais beaucoup de copains et copines »
Relancé sur son enfance à Marseille et de son rapport à l’école, Zinedine Zidane avait fait part de ses souvenirs dont un très mauvais. « J'en garde de très bons souvenirs. C'était une toute petite école située à 500 m de chez moi dans le quartier de la Castellane. Elle existe toujours. Je m'y sentais très bien, j'avais beaucoup de copains et copines », a d’abord confié l’ancien du Real Madrid.
« J’ai dû aller à l’hôpital »
Zinedine Zidane ajoutait ensuite : « Je me souviens d'une anecdote, c'est un mauvais souvenir d'ailleurs. J'avais mangé des fleurs de genêt, j'ai eu une intoxication et j'ai dû aller à l’hôpital ».