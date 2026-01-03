Une star peut quitter l’OM : L’annonce surprenante à l’étranger !

Axel Cornic

Arrivé lors de l’été 2024, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement installé comme l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Mais plusieurs rumeurs circulent sur un possible départ au cours de mercato hivernal, puisque la presse italienne assure que la Juventus souhaiterait miser fort sur le milieu de terrain de 30 ans.

Janvier est peut-être le mois de tous les dangers pour l’OM. Si le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semble vouloir offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi, la principale mission sera surtout de garder les meilleurs éléments de l’effectif. Et c’est notamment le cas de Pierre-Emile Højbjerg...

La Juventus sur Højbjerg ? Depuis l’été dernier, l’international danois est annoncé proche d’un possible départ de l’OM. Il faut dire qu’il a une grosse cote sur le marché et c’est notamment le cas du côté de la Juventus, qui semble décidée à s’attacher ses services. Mais à Marseille on semble d’ores et déjà avoir annoncé que Pierre-Emile Højbjerg ne partira, sauf face à une très grosse offre.