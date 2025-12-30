Transfert d'un champion d'Europe : La surprise que l'OM va adorer !

Axel Cornic

Recruté lors de l’été 2024, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement installé comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Mais ses prestations ont attiré l’attention des cadors étrangers et c’est notamment le cas en Italie, où la Juventus aimerait bien l'offrir à Luciano Spalletti.

Tout le monde attend de voir quelle sera la prochaine recrue de l’OM. Mais la véritable mission de Medhi Benatia ainsi que de Pablo Longoria, sera surtout de réussir à garder les meilleurs éléments de l’équipe. C’est notamment le cas de Pierre-Emile Højbjerg, qui semble avoir la cote à l’étranger.

L’OM doit résister La presse italienne annonce depuis plusieurs mois déjà que la Juventus souhaiterait s’attacher les services de l’international danois. Avec le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Luciano Spalletti les hiérarchies ont changé à Turin et le nouveau coach aurait réclamé l’arrivée d’Højbjerg, que l’OM ne souhaiterait toutefois pas vendre.