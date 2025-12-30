Paris FC : Le prochain transfert est programmé, c'est une surprise !

Amadou Diawara

Classé 14ème de Ligue 1 avec 16 points, le Paris FC est encore loin d'avoir assuré son maintien en Ligue 1. Pour maximiser ses chances de rester dans l'élite la saison prochaine, le club présidé par Pierre Ferracci compterait s'activer lors de ce mercato hivernal. Désirant renforcer le couloir droit de sa défense, le PFC aurait jeté son dévolu sur Anton Gaaei, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'Ajax.

Dans les derniers instants du mercato estival, le Paris FC a officialisé la signature d'Hamari Traoré. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci a déboursé environ 4,5M€ pour arracher le latéral droit de 33 ans à la Real Sociedad. Toutefois, l'arrivée de l'international malien n'a pas eu l'effet escompté.

Mercato : Le Paris FC veut recruter Anton Gaaei D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le Paris FC ne serait pas satisfait par les performances d'Hamari Traoré depuis sa signature. Par conséquent, le club emmené par Stéphane Gilli souhaiterait recruter un tout nouvel arrière droit lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes ce jeudi. D'ailleurs, le PFC aurait déjà identifié le profil d'Anton Gaaei (23 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'Ajax. Toutefois, les Parisiens doivent se frotter à la Lazio sur ce dossier. Les Biancocelesti étant déjà passés à l'action pour l'international danois.