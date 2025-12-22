Paris FC - Transfert à 62M€ : Le premier gros coup de 2026 révélé ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, mais le Paris FC a déjà quelques idées en tête. Le club de la capitale cherche notamment à mettre la main sur un buteur, qui pourrait être Moise Kean selon la presse italienne. Toutefois, un départ dans les prochaines semaines du joueur de la Fiorentina sera presque impossible et il y a donc plus de chances de le voir partir l’été prochain. Il faudra alors qu’une équipe s’acquitte de sa clause libératoire qui est fixée à 62M€.

Pendant une saison, Moise Kean avait montré de belles choses au PSG. À l’été 2020, l’international italien avait été prêté à Paris par Everton et il avait marqué les esprits en inscrivant 17 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Malheureusement, le buteur était par la suite reparti en Angleterre et il évolue désormais à la Fiorentina.

Le Paris FC veut Kean Une brève aventure du côté de Paris pour Moise Kean, qui pourrait bientôt retrouver la capitale française. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Paris FC aurait coché le nom de l’international italien pour se renforcer lors du mercato hivernal. Toutefois, cela s’annonce très compliqué pour le PFC car la Fiorentina, qui lutte pour son maintien, ne serait pas vraiment disposée à laisser partir le joueur de 25 ans maintenant.