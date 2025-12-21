OM : Transfert annoncé, son calvaire prend fin !

Alexis Brunet

Resté à l’OM lors du mercato estival, Neal Maupay est en train de ronger son frein. Depuis le début de la saison, l’attaquant n’a obtenu qu’une seule petite minute en Ligue 1. Ce dimanche en Coupe de France, Roberto De Zerbi a décidé de se montrer beaucoup plus clément avec le Français, qui était titulaire contre Bourg-en-Bresse.

Lors du mercato estival dernier, l’OM a réalisé de nombreux transferts, dans un sens comme dans l’autre. Annoncé sur le départ, Neal Maupay est finalement resté à Marseille, mais cela était peut-être une mauvaise décision. En effet, depuis le début de la saison, l’attaquant a seulement disputé une minute en Ligue 1, face à Nice le 21 novembre.

Maupay de nouveau titulaire ! Ce dimanche, le temps de jeu de Neal Maupay vient de bondir. Lors du match de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, le buteur était titulaire en attaque aux côtés de Mason Greenwood. L’ancien pensionnaire de Brentford a passé 63 minutes sur la pelouse avant de laisser sa place au crack de l’OM, Robinio Vaz.