Nouvelle star au PSG : Une offre est partie !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un très gros coup sur le mercato... l’été prochain ! Le club de la capitale aurait en effet des vues sur Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. Le club bavarois pousserait néanmoins pour sa prolongation et aurait même fait une offre à l’international français.

Et si le PSG saisissait une excellente opportunité sur le mercato pour l’été prochain ? Pour se renforcer dans le secteur défensif et éventuellement préparer la succession de Marquinhos, le club de la capitale garderait un œil sur Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire à l’issue de la saison au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour le défenseur central de 27 ans.

Le Bayern Munich a fait son offre à Upamecano Et la tendance semble se confirmer. D’après les informations de Fabrizio Romano, le Bayern Munich aurait fait une offre plutôt alléchante à Dayot Upamecano pour le convaincre d’étendre son engagement. Le club bavarois souhaite éviter un départ libre de son international français en juin prochain.