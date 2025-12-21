Un nouveau buteur à l’OM : La promesse incroyable pour son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé à Auxerre, Djibril Cissé a ensuite marqué les esprits à l'OM, club qu'il a rejoint en 2006. Mais l'histoire de son transfert a été plutôt rocambolesque puisqu'il se blesse à ce moment-là et il pensait que ce serait impossible. Son attachement à l'OM lui a été plutôt favorable puisque Pape Diouf, président du club à cette époque, a tenu sa promesse.

Auteur d'une belle ascension à Liverpool, Djibril Cissé a vu sa carrière être perturbée par les blessures notamment avant la Coupe du monde 2006. L'ancien international français prend alors la direction de l'OM à cette époque-là malgré sa grave blessure. C'est Pape Diouf, le président marseille, qui a validé le transfert de Cissé.

Djibril Cissé attaché à l'OM Malgré ses débuts à Auxerre, Djibril Cissé a toujours été attiré par l'OM et il a voulu s'en rapprocher quand il a appris qu'un recrutement était possible. « Depuis petit, l’OM c’est mon club de coeur. Encore maintenant. Je pars en sélection, je reçois un appel de Benitez qui me dit que je ne suis peut-être plus dans ses plans, qu’il a une autre façon de jouer et il ramène Fernando Torres. Une fois raccroché avec Benitez, j’appelle mon agent, Marseille ça a toujours été une obligation pour moi de passer par là. Sinon, il aurait fallu que je gagne 3 Coupe du monde pour être content » déclare-t-il pour Histoires de Foot.