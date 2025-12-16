Djibril Cissé : La grosse signature bouclée à l’OM !

À l’été 2007, Boudewijn Zenden quittait librement Liverpool pour s’engager en faveur de l’OM. Une signature dans laquelle Djibril Cissé, son coéquipier chez les Reds, a eu un rôle important. Si les discussions avec le club étaient déjà en cours, c’est l’ancien international français qui l’a poussé à venir à Marseille.
Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, Boudewijn Zenden a expliqué comment il était arrivé à l’OM à l’été 2007. L’ancien international néerlandais (54 sélections) était libre après la fin de son contrat à Liverpool, où il a connu un certain Djibril Cissé, qui l’a poussé à le rejoindre à Marseille.
« Il m’a dit : “Il faut vraiment que tu viennes à Marseille” »
« Je suis parti de Liverpool pour aller à Marseille. J’avais pas mal de contacts avec Djibril Cissé. J’ai joué avec lui à Liverpool et il m’a dit : “Il faut vraiment que tu viennes à Marseille”. Il m’a chauffé, entre guillemets, pour venir. Il y avait l’intérêt de l’OM, mais c’est lui qui m’a vraiment expliqué un peu plus comment ça marche à Marseille », a confié Boudewijn Zenden. Ce dernier a ainsi pu mieux appréhender ce qui l’attendait à l’OM.
« J’ai vraiment aimé mon parcours »
« Les choses que je n’avais pas du tout entendues, c’était en fait la popularité de Marseille. Je savais que c’était un grand club qui avait déjà gagné la Ligue des Champions. Ce qui m’a vraiment impressionné, c’était ça. Partout où nous allions jouer, c’était rempli, ça ressemblait presque à jouer à domicile. Ça m’a vraiment étonné. Je n’aurais pas pu imaginer cela, et avec ça, c’est sûr qu’il s’agit d’un club très chaud, avec des supporters très passionnés. Quand ça va bien, c’est super, mais quand ça va un peu moins bien, c’est plus dur, mais c’est comme ça. Je suis resté deux ans à Marseille et j’ai vraiment aimé mon parcours. Malheureusement, j’ai fini deuxième et troisième. Nous étions très près de gagner la Ligue 1 parce que c’était Bordeaux, qui avait gagné avec Gourcuff onze matchs d’affilée. Finalement, nous avons raté le championnat sur deux points », a ajouté Boudewijn Zenden.