Djibril Cissé : La grosse signature bouclée à l’OM !

À l’été 2007, Boudewijn Zenden quittait librement Liverpool pour s’engager en faveur de l’OM. Une signature dans laquelle Djibril Cissé, son coéquipier chez les Reds, a eu un rôle important. Si les discussions avec le club étaient déjà en cours, c’est l’ancien international français qui l’a poussé à venir à Marseille.

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, Boudewijn Zenden a expliqué comment il était arrivé à l’OM à l’été 2007. L’ancien international néerlandais (54 sélections) était libre après la fin de son contrat à Liverpool, où il a connu un certain Djibril Cissé, qui l’a poussé à le rejoindre à Marseille.

« Il m’a dit : “Il faut vraiment que tu viennes à Marseille” » « Je suis parti de Liverpool pour aller à Marseille. J’avais pas mal de contacts avec Djibril Cissé. J’ai joué avec lui à Liverpool et il m’a dit : “Il faut vraiment que tu viennes à Marseille”. Il m’a chauffé, entre guillemets, pour venir. Il y avait l’intérêt de l’OM, mais c’est lui qui m’a vraiment expliqué un peu plus comment ça marche à Marseille », a confié Boudewijn Zenden. Ce dernier a ainsi pu mieux appréhender ce qui l’attendait à l’OM.