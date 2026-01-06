Nouvelle aventure pour un joueur du PSG, la proposition inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déterminé à se montrer actif sur le mercato afin de se maintenir, le FC Nantes aurait approché le Paris Saint-Germain au sujet de Lucas Beraldo (22 ans), en manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Une offensive inattendue restée sans réponse jusqu’à présent.

Avec seulement dix apparitions cette saison, Lucas Beraldo est loin d’apparaître comme un premier choix aux yeux de Luis Enrique. De quoi le pousser à aller voir ailleurs ? Il y a quelques mois, le défenseur brésilien prenait la parole sur les réseaux sociaux pour faire le point sur sa situation : « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! »

« Beraldo est plutôt ouvert à un départ » Pourtant, il semble que Lucas Beraldo ne serait pas contre l’idée d’un départ, et il en serait de même pour le PSG. « Contrairement à ce qu'il peut écrire sur Instagram pour dire qu'il n'a pas envie de quitter le PSG, qu'il défendra les couleurs du PSG, en coulisses, la tendance est différente, confiait récemment le journaliste Marc Mechenoua. Il fait quoi ? Il est plutôt ouvert à un départ. Ça regarde le marché de son côté ».