PSG : Ousmane Dembélé, les adieux déchirants ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a témoigné du sacre d'Ousmane Dembélé au Théâtre du Châtelet le 22 septembre 2025. Le numéro 10 du club parisien est entré dans la troisième année de son contrat, mais n'a pas encore donné son aval pour le rallonger. Une situation qui devient quelque peu alarmante du point de vue du journaliste Marc Mechenoua concernant le mercato estival de 2026...

Le Paris Saint-Germain a, pour la première fois depuis Lionel Messi, un Ballon d'or en ses rangs. Grâce à ses 35 buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale la saison passée où il a tout raflé hormis la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis avec une défaite en finale contre Chelsea (0-3), Ousmane Dembélé a été sacré au Théâtre du Châtelet le 22 septembre 2025.

Ousmane Dembélé et le PSG, c'est bientôt terminé ? Le Ballon d'or pour un an. Mais Ousmane Dembélé sera-t-il encore au PSG lors de la prochaine cérémonie ? Disposant d'un contrat courant jusqu'en juin 2028 au sein du club de la capitale, le champion du monde voit sa situation contractuelle être au coeur des discussions en interne. Mais il semble qu'aucune avancée concrète soit à relever pour le moment.