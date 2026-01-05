Trois stars arrivent au PSG, la grosse annonce !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison 2025-2026, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance au titis du club. En plus de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou sont utilisés régulièrement par l'entraineur du PSG. D'après Dominique Sévérac, ces trois pépites sont des stars en devenir.

A l'intersaison 2023, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier au PSG. Depuis qu'il a posé ses valises à Paris, le coach espagnol n'hésite pas à faire jouer les jeunes joueurs du club. D'ailleurs, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye multiplient les titularisations cette saison.

Mayulu, Ndjantou et Mbaye, les futurs cadres du PSG ? Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac s'est totalement enflammé pour Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Djantou. D'après le journaliste du Parisien, les trois titis devraient être les stars de demain du PSG.