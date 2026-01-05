Hakimi - PSG : Départ à l'étranger, il annonce un coup historique !

Amadou Diawara

Achraf Hakimi est actuellement au Maroc pour disputer la CAN 2025. Grâce à leur victoire contre la Tanzanie ce dimanche, les Lions de l'Atlas ont composté leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Présent en conférence de presse d'après-match, Brahim Diaz a affirmé qu'il voulait réaliser un coup historique avec sa sélection.

Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi est actuellement dans son pays natal pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les Lions de l'Atlas sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, le numéro 2 du PSG ne va pas rentrer à Paris de si tôt.

CAN 2025 : Le Maroc d'Hakimi va jouer les quarts de finale Ce dimanche soir, le Maroc s'est frotté à la Tanzanie en huitième de finale de la CAN 2025 (1-0). Et les Lions de l'Atlas se sont imposés par le plus petit des scores (1-0). Avant le choc entre le Maroc et le Cameroun, prévu ce vendredi soir, Brahim Diaz a fait passer un gros message.