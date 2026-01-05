Hakimi - PSG : Départ à l'étranger, il annonce un coup historique !

Achraf Hakimi est actuellement au Maroc pour disputer la CAN 2025. Grâce à leur victoire contre la Tanzanie ce dimanche, les Lions de l'Atlas ont composté leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Présent en conférence de presse d'après-match, Brahim Diaz a affirmé qu'il voulait réaliser un coup historique avec sa sélection.
Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi est actuellement dans son pays natal pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les Lions de l'Atlas sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, le numéro 2 du PSG ne va pas rentrer à Paris de si tôt.
CAN 2025 : Le Maroc d'Hakimi va jouer les quarts de finale
Ce dimanche soir, le Maroc s'est frotté à la Tanzanie en huitième de finale de la CAN 2025 (1-0). Et les Lions de l'Atlas se sont imposés par le plus petit des scores (1-0). Avant le choc entre le Maroc et le Cameroun, prévu ce vendredi soir, Brahim Diaz a fait passer un gros message.
«Nous voulons continuer à écrire l'histoire»
« Je suis entièrement concentré sur le Maroc. Je ne veux parler de rien d'autre, seulement du Maroc. Je suis tellement heureux pour mon pays car nous sommes en quarts de finale. J'ai vu que le Real Madrid avait aussi gagné (5-1 contre le Betis). Je suis aussi très heureux. C'est une double joie. Comme je le dis à chaque fois, la CAN est une compétition difficile, parce que les équipes jouent très resserrées avec beaucoup de joueurs, et il est alors difficile d'avoir une occasion. Je suis heureux pour l'entraîneur, mais le plus important est d'être en quarts de finale, car comme vous pouvez le voir, les supporters... c'était fou. Pour tout le monde, pour le pays, nous voulons continuer à écrire l'histoire », s'est enflammé Brahim Diaz, attaquant du Maroc, en conférence de presse d'après-match ce dimanche soir.