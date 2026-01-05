PSG - Ousmane Dembélé : La belle déclaration d’amour !

Pierrick Levallet

Pour Ousmane Dembélé, l’année 2026 débute idéalement au PSG. L’attaquant de 28 ans a inscrit le but de la victoire dans le derby face au Paris FC ce dimanche (2-1) et a réalisé une excellente prestation. Désiré Doué, autre buteur de la partie, n’a d’ailleurs pas manqué de lui déclarer sa flamme après la rencontre.

«C’est un leader» « Ousmane, vous savez qu’il est exceptionnel. Ce soir, il nous a beaucoup aidés, il a un rôle très important dans l’équipe. C’est un leader, il a fait un très bon match encore » a confié l’attaquant du PSG, également buteur contre le Paris FC, dans des propos rapportés par Le Parisien.