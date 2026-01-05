Ousmane Dembélé - PSG : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a terminé l’année 2025 dans un certain malaise. Le Ballon d’Or était plutôt mécontent de la gestion de son temps de jeu au PSG depuis son retour de blessure. Cet épisode semble derrière lui. Ce dimanche contre le Paris FC, l’attaquant de 28 ans s’est montré en grande forme.

Le PSG a idéalement commencé son année 2026. Le club de la capitale s’est imposé contre le Paris FC (2-1) lors du derby parisien. Ousmane Dembélé est d’ailleurs apparu en grande forme. Titulaire, le Ballon d’Or 2025 a inscrit le but de la victoire pour les Rouge-et-Bleu. Pourtant, 2025 ne s’était pas terminé sur une réelle bonne note pour l’attaquant de 28 ans.

Malaise avec Dembélé au PSG fin 2025 ? Ousmane Dembélé vivait en effet dans un certain malaise. L’international français était plutôt mécontent de la gestion de son temps de jeu au PSG après son retour de blessure. Le champion du monde 2018 s’estimait prêt à démarrer les rencontres alors que Luis Enrique préférait jouer la sécurité en le ménageant.