PSG : C'est terminé pour Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé n'a pas encore enchainé les titularisations depuis son dernier retour de blessure. Aligné d'entrée contre le Vendée Fontenay Foot, le numéro 10 du PSG devrait encore figurer dans le XI de Luis Enrique ce dimanche soir face au Paris FC.

Sacré Ballon d'Or le 22 septembre dernier au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé vit tout de même une saison 2025-2026 compliquée. En effet, le numéro 10 du PSG enchaine les blessures ces derniers mois.

