Chevalier - PSG : L'annonce troublante de Luis Enrique !

Ayant connu des débuts compliqués depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lucas Chevalier va avoir l’occasion d’assumer pleinement sa place de numéro un dans les buts en l’absence de Matvey Safonov. Luis Enrique lui, affirme qu’il n’y a aucun problème avec son gardien, ni avec aucun portier du club.
Recruté contre 40M€ afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas pleinement convaincu au PSG. Le jeune portier de 24 ans a connu des débuts mitigés au sein du club parisien, et a même récemment observé Matvey Safonov enchaîner les matchs en étant intéressant.
Chevalier va devoir prouver
Avec la fracture de la main subie par le Russe, Chevalier va avoir l’occasion d’être numéro un assuré pendant plusieurs semaines. S’il doit progresser, le Français semble toujours conserver la pleine confiance de Luis Enrique, qui a affirmé ne pas donner de conseils spécifiques au numéro 30.
« Avec Lucas, je ne fais aucune causerie »
« Avec Lucas, je ne fais aucune causerie (particulière). Je ne fais rien de particulier. Les choses sont très claires. On a trois gardiens de très haut niveau, je suis très content. Lucas, Safonov et Renato Marin se donnent à 100% pour l'équipe, je suis très content. Ils montrent de la personnalité quand les choses ne sont pas positives », a confié l’entraîneur du PSG ce samedi en conférence de presse.