PSG : C'est terminé pour Dembélé, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Victime de blessures à répétition cette saison, Ousmane Dembélé n'avait pas enchainé les titularisations depuis son pépin à la cuisse, survenu le 5 septembre dernier. Mais heureusement pour le numéro 10 du PSG, il a enfin pu enchainer. En effet, Ousmane Dembélé a démarré les deux derniers matchs du club de la capitale. Et à en croire Damien Perquis, l'international français a enfin retrouvé la pleine possession de ses moyens physiques.

Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Ousmane Dembélé a enchainé les blessures. En effet, le numéro 10 du PSG s'est blessé à la cuisse le 5 septembre, avant d'être touché au mollet le 4 novembre. Pour ne pas arranger les affaires d'Ousmane Dembélé, il est tombé malade au début du mois de décembre.

PSG : Dembélé a retrouvé la pleine possession de moyens physiques Peu épargné par les pépins physiques, Ousmane Dembélé a eu du mal à enchainer les titularisations ces derniers mois. Ce dimanche soir, l'attaquant du PSG figurait dans le XI de Luis Enrique pour la deuxième fois consécutive. Ce qui n'était pas arrivé depuis le 30 aout. D'après Damien Perquis, interrogé dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, le calvaire d'Ousmane Dembélé est enfin terminé.