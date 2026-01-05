PSG : Désiré Doué annonce la fin !

Amadou Diawara

Victime d'une blessure à la cuisse droite à la fin du mois d'octobre, Désiré Doué a repris la compétition le 10 décembre. Ayant enchainé les matchs ces dernières semaines, le numéro 14 du PSG retrouve peu à peu ses sensations. Buteur face au Paris FC ce dimanche soir, Désiré Doué s'est réjoui que son calvaire soit terminé.

PSG : Le calvaire de Désiré Doué est terminé Ayant eu de plus en plus de temps de jeu au fil des matchs, Désiré Doué est en train de retrouver la pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, le numéro 14 du PSG a inscrit trois réalisations en quatre matchs joués depuis son grand retour. Buteur face au Paris FC ce dimanche soir, Désiré Doué s'est lâché sur son état de forme actuel.