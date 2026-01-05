PSG : Désiré Doué annonce la fin !

Victime d'une blessure à la cuisse droite à la fin du mois d'octobre, Désiré Doué a repris la compétition le 10 décembre. Ayant enchainé les matchs ces dernières semaines, le numéro 14 du PSG retrouve peu à peu ses sensations. Buteur face au Paris FC ce dimanche soir, Désiré Doué s'est réjoui que son calvaire soit terminé.
PSG : Le calvaire de Désiré Doué est terminé
Ayant eu de plus en plus de temps de jeu au fil des matchs, Désiré Doué est en train de retrouver la pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, le numéro 14 du PSG a inscrit trois réalisations en quatre matchs joués depuis son grand retour. Buteur face au Paris FC ce dimanche soir, Désiré Doué s'est lâché sur son état de forme actuel.
«Je me sens très bien»
« Si je suis en pleine forme ? Je me sens très bien, je suis très bien au club aussi. J’ai repris il n’y a pas longtemps après mes blessures, je suis très reconnaissant d’être sur le terrain. C’est un moment important pour moi de pouvoir jouer et d’aider l’équipe. Je suis très content », s'est enflammé Désiré Doué, sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2029.