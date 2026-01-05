Une nouvelle star au PSG : Le transfert imprévu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En ce mois de janvier, la question du mercato revient régulièrement. Du côté de Naples, la situation est plutôt favorable en Serie A mais en Ligue des champions, le club n'est pas encore assuré de faire partie de la phase finale. Antonio Conte, l'entraîneur, se souvient du départ de Khvicha Kvaratskhelia l'an dernier à la même période en direction du PSG. Un transfert qu'il n'avait pas prévu.

L'hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia a débarqué au PSG. Le Géorgien était dans le viseur du club de la capitale depuis de longs mois et le Napoli avait fini par le lâcher un peu contre sa volonté. Antonio Conte l'a confié au moment d'aborder la situation actuelle de son club par rapport au mercato.

Kvaratskhelia vendu au PSG, ce n'était pas prévu ! Deuxième de Serie A à seulement un point de l'AC Milan, Naples présente un bilan largement convenable pour le moment. Mais alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, différentes solutions s'offrent à Antonio Conte, ce qui lui rappelle la situation de l'année dernière. « Je n'aime pas parler de ces sujets, l'année dernière j'ai dit qu'il ne fallait pas trop toucher à l'équipe et Kvaratskhelia a été vendu. Ce dont nous avons besoin est évident pour tout le monde, je dois faire mon travail d'entraîneur et optimiser les ressources qui me sont données. Je sais que l'on attend toujours beaucoup de moi, mais avec les garçons, nous ferons de notre mieux » confie l'entraîneur au micro de DAZN.