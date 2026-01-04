Transfert au PSG : Un international français peut décrocher le jackpot !

Le mercato hivernal vient à peine d’ouvrir ses portes, mais au Paris Saint-Germain on semble déjà penser à cet été. Et la dernière piste évoquée par la presse italienne pourrait en faire saliver plus d’un, puisque le club de la capitale serait sur les traces de Khéphren Thuram, international français qui évolue actuellement à la Juventus.
C’est un PSG de plus en plus Français que semble construire Luis Campos. Après Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, les Parisiens souhaiteraient s’attacher les services d’autres joueurs de l’équipe de France et le prochain, pourrait venir de Serie A.
Thuram a tapé dans l’œil du PSG ?
D’après les informations de Tuttosport, le PSG surveillerait de loin la situation de Khéphren Thuram, qui en un an et demi à la Juventus s’est affirmé comme l’un des cadres de l’équipe. Le club parisien n’est toutefois pas seul, puisque l’international français de 24 ans serait également dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League ainsi que d’Arabie Saoudite.
Le plan de la Juventus
Le plus difficile, sera de faire sauter le verrou bianconeri. Car à Turin, on ne semble avoir aucune intention de laisser filer, avec les dirigeants qui auraient déjà une idée derrière la tête. Tuttosport explique en effet que la Juventus devrait bientôt présenter une offre prolongation à Khéphren Thuram, avec un contrat jusqu’en 2030 et une grosse revalorisation salariale.