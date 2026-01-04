«Des joueurs très chers» : L'OM annonce du lourd sur le mercato !

Axel Cornic

Chaque période de mercato nous offre énormément de rebondissements du côté de l’Olympique de Marseille, avec encore une douzaine de recrues l’été dernier. Normal donc qu’avec la session hivernale qui s’est ouverte le 1er janvier dernier, suscite énormément de curiosité.

Quelle sera la première recrue de l’OM cet hiver ? Cela ne fait que quelques jours que le mercato a ouvert ses portes, mais les pistes évoquées à Marseille sont très nombreuses. Et assez hétéroclites, puisqu’elles viennent des quatre coins de l’Europe.

« Nous regardons beaucoup en Serie A » Une tendance confirmée par Medhi Benatia lui-même, qui a évidemment commencé par un terrain de chasse qu’il ne connait que trop bien. « Nous regardons beaucoup en Serie A, moi comme le staff et le président, qui a également vécu une grande partie de sa carrière en Italie » a déclaré le directeur sportif de l’OM, sur Sky Sport Italia.