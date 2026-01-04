Danger à l'OM : Un attaquant va dire non pour son transfert ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal s’annonce animé à l’Olympique de Marseille, sur le front des arrivées comme sur celui des départs. Selon nos informations, cela pourrait notamment concerner Neal Maupay, très peu utilisé depuis le début de la saison par Roberto De Zerbi et déjà annoncé sur le départ l’été dernier.

Il n’y a pas de place pour tout le monde à Marseille. Recruté en aout 2024, Neal Maupay a réalisé des choses intéressantes lors de sa première saison à l’OM. Mais pas assez pour convaincre Roberto De Zerbi, qui ne compte plus sur lui.

Maupay sur le départ Il aurait pu partir dès le dernier mercato estival, mais ça pourrait finalement se faire avec quelques mois de retard. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Neal Maupay a bien compris qu’il devait quitter l’OM pour relancer sa carrière. Il faut dire que depuis le début de la saison il n’a joué qu’une seule petite minute en Ligue 1 et le retour de blessure d’Amine Gouiri ne devrait pas lui offrir plus de temps de jeu.