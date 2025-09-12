EXCLU - Mercato - OM : Maupay finalement prêt à partir ?

Après avoir repoussé toutes les opportunités qui se sont présentées à lui cet été, Neal Maupay continue d’être courtisé. Et selon nos informations, l’attaquant de l’OM et son entourage poursuivent leur réflexion. Son départ n’est pas à exclure.
Comme révélé par le10sport.com le 30 août dernier, Neal Maupay a repoussé toutes les propositions lui permettant de quitter l’OM. Et s’il a tout refusé, c’est parce qu’aucun projet n’avait plus d’intérêt, à ses yeux, que celui qui se présente à lui avec Marseille en 2025-2026. En France comme à l’étranger, aucun club n’a réussi à le séduire. Néanmoins, ces dernières heures, plusieurs nouvelles opportunités s’offrent à lui. Et selon nos sources, une réflexion est en cours sur son avenir…
Maupay hésite…
Interrogé sur la possibilité de faire appel à Neal Maupay en tant que joker, le Directeur Général de l’OL, Michael Gerlinger, a répondu ceci : « On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix ». Selon nos informations, le dossier Maupay est bien sur la table lyonnaise. Et une réflexion est en cours du côté du Français et de son entourage, qui étudie une autre option intéressante également, sans que le nom du club n’ait encore filtré.
Pas de Ligue des Champions pour Maupay
De son côté, Roberto De Zerbi n’a pas convoqué Neal Maupay pour la réception de Lorient, ce vendredi (20h45), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. L’Italien n’a pas inscrit, non plus, son attaquant dans sa liste pour la Ligue des Champions 2025-2026, une absence qui doit certainement peser dans la réflexion du principal intéressé…