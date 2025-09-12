EXCLU - Mercato - OM : Maupay finalement prêt à partir ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir repoussé toutes les opportunités qui se sont présentées à lui cet été, Neal Maupay continue d’être courtisé. Et selon nos informations, l’attaquant de l’OM et son entourage poursuivent leur réflexion. Son départ n’est pas à exclure.

Comme révélé par le10sport.com le 30 août dernier, Neal Maupay a repoussé toutes les propositions lui permettant de quitter l’OM. Et s’il a tout refusé, c’est parce qu’aucun projet n’avait plus d’intérêt, à ses yeux, que celui qui se présente à lui avec Marseille en 2025-2026. En France comme à l’étranger, aucun club n’a réussi à le séduire. Néanmoins, ces dernières heures, plusieurs nouvelles opportunités s’offrent à lui. Et selon nos sources, une réflexion est en cours sur son avenir…

Maupay hésite… Interrogé sur la possibilité de faire appel à Neal Maupay en tant que joker, le Directeur Général de l’OL, Michael Gerlinger, a répondu ceci : « On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix ». Selon nos informations, le dossier Maupay est bien sur la table lyonnaise. Et une réflexion est en cours du côté du Français et de son entourage, qui étudie une autre option intéressante également, sans que le nom du club n’ait encore filtré.