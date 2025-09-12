OM - Retrouvailles après la bagarre : Adrien Rabiot lâche un message à Jonathan Rowe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce fut l'un des évènements de l'été en Ligue 1. En effet, lors de la première journée de championnat, l'OM s'est incliné à Rennes, provoquant un clash dans le vestiaire olympien. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en seraient même venus aux mains, provoquant leurs départs. Ironie du sort, les deux hommes vont déjà se recroiser dimanche lors du match entre Bologne et l'AC Milan. Adrien Rabiot a d'ailleurs commenté ces retrouvailles très attendues.

Après avoir été placés sur la liste des transferts le 19 août dernier quelques jours après une bagarre décrite comme étant d'une « violence inouïe » par Pablo Longoria, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot vont déjà se revoir. Et pour cause, le calendrier de Serie A offre un match entre l'AC Milan et Bologne dimanche, les deux nouveaux clubs des ex-Marseillais. Avant ses retrouvailles avec son ancien partenaire de l'OM, Adrien Rabiot a d'ailleurs annoncé la couleur lors de sa présentation officielle face aux médias.

Rabiot sort du silence sur Rowe « Les supporters de l'OM m'ont toujours bien traité, j'ai partagé avec eux une saison intense, j'ai vécu de belles choses. Avec Rowe, rien de spécial, nous nous sommes écrits après les signatures avec Bologne et Milan pour nous souhaiter bonne chance et nous dire que nous nous reverrions à San Siro. Ce sera aussi agréable de le revoir, c'est un bon gars. Ce qui s'est passé est une affaire de vestiaire, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais cela n'a pas changé ma relation avec lui », révèle-t-il lors de son passage en conférence de presse avant de poursuivre.