F1 - Verstappen : La relation inédite !

Pierrick Levallet

Red Bull s’est embarquée dans une nouvelle aventure pour 2026. Avec la nouvelle réglementation qui entre en vigueur, l’écurie autrichienne a décidé de mettre au point son propre moteur. Dans cette optique, l’équipe de Max Verstappen a noué une relation spéciale avec Ford. Et Laurent Mekies s’est livré sur cette association qu’il estime passionnante et inédite.

«La décision la plus folle que l'on puisse prendre» « Il serait naïf de penser que nous allons arriver directement au sommet. Nous savons que quelques mois très, très difficiles nous attendent. Beaucoup de nuits blanches, quelques maux de tête, mais cela fait aussi partie du privilège d'être associé à ce genre de défis. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises : décider de développer sa propre unité de puissance - dans notre cas avec le soutien de Ford - est sans doute la décision la plus folle que l'on puisse prendre » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.