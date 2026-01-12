F1 : Pierre Gasly prêt à changer de carrière, c'est inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Pierre Gasly est aujourd'hui pilote de Formule 1, exerçant chez Alpine. Le Français a encore plusieurs belles années devant lui, mais voilà qu'il penserait déjà à son avenir. Quel sera alors le prochain challenge de Gasly ? Voilà qu'il semble avoir une idée en tête pour la suite, souhaitant visiblement se lancer... dans le monde de la mode.

Quand il n'est pas en déplacement pour un Grand Prix de Formule 1, Pierre Gasly est chez lui, à Milan. Aujourd'hui, le Français vit donc en Lombardie, dans l'une des quatre capitales de la mode avec Paris, Londres et New York. Forcément, Pierre Gasly beigne dans ce milieu et voilà qu'il se verrait bien dans l'univers de la mode à l'avenir.

« Je vais certainement me plonger dans cet univers à un moment donné » C'est rapporté par Motorsport que Pierre Gasly a évoqué ce piste pour son avenir. Ainsi, le pilote Alpine a confié à ce propos : « Je vais certainement me plonger dans cet univers à un moment donné. J'aime la créativité qui s'en dégage, et c'est pourquoi, au final, je veux découvrir d'autres mondes. La première fois que je suis venu à Milan, j'étais subjugué par la beauté des gens, hommes et femmes confondus. Leur style, leur élégance, tout le monde est impeccable. J'ai croisé des grands-mères superbes. Quand on est à Milan, quand on sort, il faut s'assurer de porter de beaux vêtements ».