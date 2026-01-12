F1 : Lewis Hamilton, l’humiliation est annoncée !

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu un véritable calvaire. En manque cruel de rythme, le septuple champion du monde n’a clairement pas répondu aux attentes de la Scuderia. Son ancien ingénieur, Jock Clear, estime qu’il faut lui laisser du temps, et qu’un sacre de son ancien poulain aussi rapidement aurait été une humiliation.
Clairement, la saison 2025 de Lewis Hamilton est dans doute la pire de son immense carrière. En difficulté depuis son arrivée chez Ferrari en provenance de Mercedes, le Britannique va avoir besoin de temps comme l’a rappelé son ancien ingénieur Jock Clear.
Clear réclame de la patience autour de Lewis Hamilton
« Je rappelle aux gens que lorsque Michael est arrivé chez Ferrari, il a fallu cinq ans à l’équipe avant qu’il ne remporte quoi que ce soit. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, et j’ai dit à quelques personnes, vers le milieu de la saison, que je savais que Lewis avait vraiment eu du mal l’année dernière à relever ce défi difficile », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Cela dévaloriserait ou rabaisserait quelque peu ce sport »
Surtout, Clear estime que remporter un titre avec Ferrari aussi rapidement aurait été une humiliation pour la Formule 1 : « Il est rassurant de rappeler aux gens à quel point la F1 est difficile. Si Lewis était arrivé et avait remporté simplement un huitième championnat, cela dévaloriserait ou rabaisserait quelque peu ce sport. »