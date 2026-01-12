F1 : Lewis Hamilton, l’humiliation est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu un véritable calvaire. En manque cruel de rythme, le septuple champion du monde n’a clairement pas répondu aux attentes de la Scuderia. Son ancien ingénieur, Jock Clear, estime qu’il faut lui laisser du temps, et qu’un sacre de son ancien poulain aussi rapidement aurait été une humiliation.

Clairement, la saison 2025 de Lewis Hamilton est dans doute la pire de son immense carrière. En difficulté depuis son arrivée chez Ferrari en provenance de Mercedes, le Britannique va avoir besoin de temps comme l’a rappelé son ancien ingénieur Jock Clear.

Clear réclame de la patience autour de Lewis Hamilton « Je rappelle aux gens que lorsque Michael est arrivé chez Ferrari, il a fallu cinq ans à l’équipe avant qu’il ne remporte quoi que ce soit. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, et j’ai dit à quelques personnes, vers le milieu de la saison, que je savais que Lewis avait vraiment eu du mal l’année dernière à relever ce défi difficile », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.