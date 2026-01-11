Pierre Gasly en F1 : Il reçoit une grosse gifle !

Aujourd’hui chez Alpine, Pierre Gasly est désormais présent sur la grille de départ depuis plusieurs années maintenant. Ayant débuté en 2017 chez Toro Rosso, le Français s’attendait toutefois à des débuts plus tôt. En effet, en remportant le championnat de GP2, Gasly pensait avoir un baquet en F1, mais ça ne s’est pas vraiment passé comme ça…
Avant de s’exprimer en Formule 1, Pierre Gasly a fait ses armes dans les catégories inférieures. Et le pilote français a brillé en remportant notamment le championnat du monde de F1 en 2016. Forcément, avec un tel succès, Gasly rêvait d’intégrer dans la foulée le paddock et avoir un baquet aux côtés des plus grands pilotes. Mais voilà que celui qui est actuellement chez Alpine s’est heurté à une dure réalité.
« C'était comme une gifle »
En Formule 1, les places sont chères et surtout limitées. C’est ainsi que malgré son titre de champion de GP2, Pierre Gasly n’a pas eu de baquet la saison suivante. Devant se contenter d’un rôle de pilote de réserve, le Français a vécu un choc brutal. « C'était très difficile à accepter. On m'avait dit : « Si tu gagnes le championnat GP2, tu auras une chance en Formule 1 ». C'était comme une gifle. Je me suis demandé : que dois-je faire de plus ? », a-t-il raconté, rapporté par Paddock-GP.
« Prépare-toi, tu as une course ce week-end »
Pierre Gasly a donc dû attendre patiemment son tour et finalement, une opportunité s’est présentée en 2017 quand il a dû remplacer Daniil Kvyat, forfait pour le GP de Malaisie, chez Toro Rosso. « Helmut m'a dit : « Prépare-toi, tu as une course ce week-end ». Je sautais sur mon lit », confie Gasly.