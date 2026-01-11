Pierre Gasly en F1 : Il reçoit une grosse gifle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui chez Alpine, Pierre Gasly est désormais présent sur la grille de départ depuis plusieurs années maintenant. Ayant débuté en 2017 chez Toro Rosso, le Français s’attendait toutefois à des débuts plus tôt. En effet, en remportant le championnat de GP2, Gasly pensait avoir un baquet en F1, mais ça ne s’est pas vraiment passé comme ça…

Avant de s’exprimer en Formule 1, Pierre Gasly a fait ses armes dans les catégories inférieures. Et le pilote français a brillé en remportant notamment le championnat du monde de F1 en 2016. Forcément, avec un tel succès, Gasly rêvait d’intégrer dans la foulée le paddock et avoir un baquet aux côtés des plus grands pilotes. Mais voilà que celui qui est actuellement chez Alpine s’est heurté à une dure réalité.

« C'était comme une gifle » En Formule 1, les places sont chères et surtout limitées. C’est ainsi que malgré son titre de champion de GP2, Pierre Gasly n’a pas eu de baquet la saison suivante. Devant se contenter d’un rôle de pilote de réserve, le Français a vécu un choc brutal. « C'était très difficile à accepter. On m'avait dit : « Si tu gagnes le championnat GP2, tu auras une chance en Formule 1 ». C'était comme une gifle. Je me suis demandé : que dois-je faire de plus ? », a-t-il raconté, rapporté par Paddock-GP.