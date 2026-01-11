F1 - Verstappen : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a connu deux saisons en une seule en 2025. La première partie d’année a été délicate chez Red Bull. Le Néerlandais est en revanche passé très près d’un cinquième sacre consécutif dans la seconde moitié. L’arrivée de Laurent Mekies a tout changé. Après sa signature, l’ambiance s’est métamorphosé dans l’équipe. Et Max Verstappen a été bluffé par un tel changement au sein de l’écurie autrichienne.

«Max est impressionné par...» « Ce qui importe le plus à un athlète, c'est de voir que tout le monde dans l'équipe se donne à fond pour lui. Et je pense que Max est impressionné par la façon dont les résultats et l'ambiance au sein de l'équipe ont évolué cette année » a d’abord expliqué Oliver Mintzlaff dans un entretien accordé à De Telegraaf.