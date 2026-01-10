F1 - Rupture avec Verstappen : Son ex balance !

Depuis qu’il est chez Red Bull, Max Verstappen a enchaîné les coéquipiers. Le Néerlandais a notamment évolué aux côtés de Sergio Pérez au sein de l’écurie autrichienne. Le pilote mexicain qui fera son retour dans le paddock en 2026 avec Audi s’est d’ailleurs livré sur le moment où la rupture s’est effectuée avec le quadruple champion du monde.
«Il a beaucoup de mal à gérer la situation»
« Max est un pilote mentalement très fort. Il a une grande confiance en lui. Un talent incroyable. Totalement concentré sur le sport, sur la course, sur le fait d’être le meilleur pilote, et il est une force énorme pour l’équipe. Il pousse très, très fort. C’est un grand leader au sein de l’équipe, et je pense que le côté négatif fait aussi partie de son caractère. Quand les choses tournent contre lui, il a beaucoup de mal à gérer la situation. Comme ce qui s’est passé à Barcelone - il le bloque, il a ce côté-là, et honnêtement, je pense que s’il ne l’avait pas, il ne serait pas Max non plus » a d’abord expliqué Sergio Pérez dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Quand il est dans la voiture, il se transforme»
« Quand les gens, les fans, se plaignaient du fait qu’il ne m’ait pas laissé passer, qu’il n’ait pas récompensé ce que j’avais fait pour lui, je disais : ’Allez, il faut avoir cette mentalité de vouloir tout gagner pour être champion du monde’. Mais derrière cette soif de victoire se cache quelque chose de plus profond. Il se passe quelque chose chez Max. Max est une personne excellente, mais il se passe quelque chose. Quand il est dans la voiture, il se transforme, c’est une personne différente. Je pense qu’il avait quelque chose en lui qu’il n’a jamais vraiment laissé sortir, parce qu’on en avait parlé, tous les problèmes de cette année-là, on en a parlé, on a discuté, et on pensait que c’était derrière nous, toute l’équipe le pensait » a ensuite ajouté le nouveau pilote d’Audi.