F1 - Rupture avec Verstappen : Son ex balance !

Pierrick Levallet

Depuis qu’il est chez Red Bull, Max Verstappen a enchaîné les coéquipiers. Le Néerlandais a notamment évolué aux côtés de Sergio Pérez au sein de l’écurie autrichienne. Le pilote mexicain qui fera son retour dans le paddock en 2026 avec Audi s’est d’ailleurs livré sur le moment où la rupture s’est effectuée avec le quadruple champion du monde.

«Il a beaucoup de mal à gérer la situation» « Max est un pilote mentalement très fort. Il a une grande confiance en lui. Un talent incroyable. Totalement concentré sur le sport, sur la course, sur le fait d’être le meilleur pilote, et il est une force énorme pour l’équipe. Il pousse très, très fort. C’est un grand leader au sein de l’équipe, et je pense que le côté négatif fait aussi partie de son caractère. Quand les choses tournent contre lui, il a beaucoup de mal à gérer la situation. Comme ce qui s’est passé à Barcelone - il le bloque, il a ce côté-là, et honnêtement, je pense que s’il ne l’avait pas, il ne serait pas Max non plus » a d’abord expliqué Sergio Pérez dans des propos rapportés par NextGen-Auto.