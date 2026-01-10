F1 - Pierre Gasly : La séparation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Pour Pierre Gasly, l’année 2025 a été compliquée en F1. Le Français n’a jamais su apporter les résultats qu’Alpine attendait. Il faut dire que le pilote de 29 ans n’était pas aidé par sa voiture. C’est pour cette raison que Pierre Gasly s’enthousiasme quant au fait de ne plus avoir à piloter cette monoplace en 2026.

L’année 2025 n’a pas été de tout repos pour Pierre Gasly. Le pilote de 29 ans a été ennuyé par de sérieux problèmes sur sa monoplace, qui l’ont régulièrement cantonné au fond de la grille en F1. Alpine a d’ailleurs terminé dernière du classement constructeur la saison passée. L’écurie française s’est donc rapidement penchée sur le développement de sa voiture pour 2026. Pierre Gasly se veut d’ailleurs assez optimiste pour la saison prochaine, surtout parce qu’il n’aura pas à conduire la monoplace horrible qu’il avait l’année dernière.

«Je suis très enthousiaste pour 2026» « Il y aura beaucoup de travail à faire pendant l’hiver... Je dois dire que, de mon côté, je suis très optimiste quant à la voiture que nous sommes en train de mettre au point. Côté châssis et moteur, je pense que tout semble bien se présenter. Nous atteignons tous nos objectifs. Donc oui, je suis très enthousiaste pour 2026 » a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par F1 Only.