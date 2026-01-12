F1 - Transfert avec Verstappen : Le secret révélé à sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'une première saison remarquable en Formule 1 avec Racing Bulls, Isack Hadjar a reçu une récompense exceptionnelle. En effet, le voilà désormais chez Red Bull en tant que coéquipier de Max Verstappen. Une belle promotion que le pilote français avait tenu à annoncer à sa mère en premier. Le fait est qu'elle était déjà au courant de la bonne nouvelle.

Pour la saison 2026 de Formule 1, on aura le droit à quelques changements sur la grille de départ. Ça a notamment bougé chez Red Bull. Si Max Verstappen est toujours là, son coéquipier n'est plus Yuki Tsunoda. C'est un Français qui va accompagner le quadruple champion du monde : Isack Hadjar. Promu après sa saison chez Racing Bulls, le pilote de 21 ans a donc signé chez Red Bull.

« Elle avait reçu l'appel avant moi » A l'occasion d'un podcast avec Red Bull, Isack Hadjar est revenu sur son transfert chez Red Bull. C'est alors que le nouveau coéquipier de Max Verstappen a raconté une anecdote avec sa mère, confiant : « A qui j'ai annoncé mon transfert en premier ? J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait reçu l'appel avant moi. Elle était au courant. C'est mon manager, elle en sait plus que moi ».