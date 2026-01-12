F1 - Transfert avec Verstappen : Le secret révélé à sa mère !

Auteur d'une première saison remarquable en Formule 1 avec Racing Bulls, Isack Hadjar a reçu une récompense exceptionnelle. En effet, le voilà désormais chez Red Bull en tant que coéquipier de Max Verstappen. Une belle promotion que le pilote français avait tenu à annoncer à sa mère en premier. Le fait est qu'elle était déjà au courant de la bonne nouvelle.
Pour la saison 2026 de Formule 1, on aura le droit à quelques changements sur la grille de départ. Ça a notamment bougé chez Red Bull. Si Max Verstappen est toujours là, son coéquipier n'est plus Yuki Tsunoda. C'est un Français qui va accompagner le quadruple champion du monde : Isack Hadjar. Promu après sa saison chez Racing Bulls, le pilote de 21 ans a donc signé chez Red Bull.
« Elle avait reçu l'appel avant moi »
A l'occasion d'un podcast avec Red Bull, Isack Hadjar est revenu sur son transfert chez Red Bull. C'est alors que le nouveau coéquipier de Max Verstappen a raconté une anecdote avec sa mère, confiant : « A qui j'ai annoncé mon transfert en premier ? J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait reçu l'appel avant moi. Elle était au courant. C'est mon manager, elle en sait plus que moi ».
« J'ai la chance d’être coéquipier du meilleur pilote »
Désormais, Isack Hadjar est donc un pilote Red Bull, mais voilà que le Français a encore du mal à y croire parfois : « Il y a des moments où je réalise ce qui se passe et je suis prêt à relever le défi, et parfois je me dis : "Mais qu'est-ce que je fais ici ?" C'est tellement loin de l'époque où je faisais du karting. Je me dis : "Pourquoi moi ? Comment ai-je pu être choisi ?" (...) J’ai débuté en monoplace en 2019 et j’ai la chance d’être coéquipier du meilleur pilote du plateau. C’est un immense privilège ».