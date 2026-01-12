Transfert à 4M€ : Gros coup validé à l’OM !

Mardi en 16es de finale de Coupe de France contre Bayeux, Geronimo Rulli laissera sa place à sa doublure Jeffrey de Lange, comme l’a annoncé Roberto De Zerbi en conférence. Ce dernier a tout de même dit tout le bien qu’il pensait de l’international argentin, recruté par l’OM contre 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2024.
Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter le Bayeux FC en 16es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi a indiqué que Jeffrey de Lange remplacerait Geronimo Rulli. Comme face à Bourg-en-Bresse (0-6) au tour précédent, le Néerlandais sera titularisé à la place de l’Argentin.
« Demain c’est De Lange qui jouera »
« Demain (mardi) c’est De Lange qui jouera », a déclaré Roberto De Zerbi. Cela ne veut pas dire qu’il est déçu de Geronimo Rulli, bien au contraire. L’entraîneur de l’OM a ensuite dit tout le bien qu’il pensait du gardien âgé de 33 ans, que Marseille est allé chercher à l’Ajax Amsterdam à l’été 2024.
« Rulli a fait dix-huit mois formidables à Marseille »
« En ce qui concerne Rulli, je suis toujours content de lui. Il a offert de très nombreux points en championnat. Il a fait dix-huit mois formidables à Marseille. Est-ce qu’il y a mieux que Rulli dans le monde ? Sans doute. Mais selon moi, c’est une valeur ajoutée. C’est un privilège d’avoir comme gardien à l’OM Rulli », a ajouté Roberto De Zerbi.