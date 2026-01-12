Transfert à 4M€ : Gros coup validé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi en 16es de finale de Coupe de France contre Bayeux, Geronimo Rulli laissera sa place à sa doublure Jeffrey de Lange, comme l’a annoncé Roberto De Zerbi en conférence. Ce dernier a tout de même dit tout le bien qu’il pensait de l’international argentin, recruté par l’OM contre 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2024.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter le Bayeux FC en 16es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi a indiqué que Jeffrey de Lange remplacerait Geronimo Rulli. Comme face à Bourg-en-Bresse (0-6) au tour précédent, le Néerlandais sera titularisé à la place de l’Argentin.

« Demain c’est De Lange qui jouera » « Demain (mardi) c’est De Lange qui jouera », a déclaré Roberto De Zerbi. Cela ne veut pas dire qu’il est déçu de Geronimo Rulli, bien au contraire. L’entraîneur de l’OM a ensuite dit tout le bien qu’il pensait du gardien âgé de 33 ans, que Marseille est allé chercher à l’Ajax Amsterdam à l’été 2024.