Départ de l'OM : L'annonce choc de De Zerbi en direct !

Lors de son passage devant les journalistes après le Trophée des Champions, Medhi Benatia avait tenu des propos étonnants concernant son avenir. Le directeur du football de l'OM va-t-il rester encore longtemps sur la Canebière ? Roberto De Zerbi a été interrogé sur le sujet ce lundi et l'entraîneur de l'OM a été jusqu'à évoquer la possibilité de quitter l'OM avec Benatia.
Ayant rejoint l'organigramme de l'OM fin 2023, Medhi Benatia est aujourd'hui directeur du football. Mais jusqu'à quand ? Dernièrement, le Marocain avait tenu un étonnant discours à propos de son avenir, balançant notamment : « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler ».
« Le jour où Benatia s'en ira, je partirai aussi »
Medhi Benatia quittera-t-il prochainement l'OM ? Si tel était le cas, Roberto De Zerbi ferait également ses valises. Ce n'est autre que l'entraîneur olympien qui l'a annoncé. En effet, en conférence de presse ce lundi, De Zerbi a fait savoir : « Benatia est amoureux de Marseille et peut-être encore plus que moi puisqu'il a grandi ici. Je suis fidèle et correct. Le jour où Benatia s'en ira, je partirai aussi. Je suis arrivé ici grâce à Benatia et Longoria ».
De Zerbi ne croit pas à un départ de Benatia !
Il n'empêche que Roberto De Zerbi ne croit pas à un prochain départ de Medhi Benatia. En effet, suite à ce qu'a pu dire le Marocain, l'entraîneur de l'OM a également confié : « Je ne pense pas qu'il faisait référence à un départ en fin de saison ».