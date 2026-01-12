Départ de l'OM : L'annonce choc de De Zerbi en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de son passage devant les journalistes après le Trophée des Champions, Medhi Benatia avait tenu des propos étonnants concernant son avenir. Le directeur du football de l'OM va-t-il rester encore longtemps sur la Canebière ? Roberto De Zerbi a été interrogé sur le sujet ce lundi et l'entraîneur de l'OM a été jusqu'à évoquer la possibilité de quitter l'OM avec Benatia.

Ayant rejoint l'organigramme de l'OM fin 2023, Medhi Benatia est aujourd'hui directeur du football. Mais jusqu'à quand ? Dernièrement, le Marocain avait tenu un étonnant discours à propos de son avenir, balançant notamment : « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler ».

« Le jour où Benatia s'en ira, je partirai aussi » Medhi Benatia quittera-t-il prochainement l'OM ? Si tel était le cas, Roberto De Zerbi ferait également ses valises. Ce n'est autre que l'entraîneur olympien qui l'a annoncé. En effet, en conférence de presse ce lundi, De Zerbi a fait savoir : « Benatia est amoureux de Marseille et peut-être encore plus que moi puisqu'il a grandi ici. Je suis fidèle et correct. Le jour où Benatia s'en ira, je partirai aussi. Je suis arrivé ici grâce à Benatia et Longoria ».