OL - Transfert d’un attaquant : C’est la folie à l’étranger !

L’OL tient son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick il y a quelques jours déjà. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs fait ses débuts ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France (1-2). Et en Espagne, on commencerait déjà à s’enflammer pour le Brésilien chez les Gones.

Il y a quelques jours déjà, l’OL a officialisé l’arrivée d’Endrick. Bloqué par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Brésilien a choisi de se relancer en Ligue 1 à six mois de la Coupe du monde 2026. L’international auriverde a d’ailleurs fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France.

L'Espagne s'enflamme déjà pour Endrick à l'OL Endrick a d’ailleurs impressionné. Buteur, le joueur de 19 ans a offert la victoire à l’OL (1-2). Et en Espagne, on commencerait déjà à s’enflammer pour l’attaquant du Real Madrid. Comme le rapporte AS, Paulo Fonseca a opté pour un 4-4-2 et a attribué un rôle de faux 9 à Endrick. À l’étranger, on estime que ce système pourrait permettre au Brésilien de retrouver son meilleur niveau.