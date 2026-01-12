OL - Transfert d’un attaquant : C’est la folie à l’étranger !

L’OL tient son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick il y a quelques jours déjà. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs fait ses débuts ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France (1-2). Et en Espagne, on commencerait déjà à s’enflammer pour le Brésilien chez les Gones.
Il y a quelques jours déjà, l’OL a officialisé l’arrivée d’Endrick. Bloqué par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Brésilien a choisi de se relancer en Ligue 1 à six mois de la Coupe du monde 2026. L’international auriverde a d’ailleurs fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France.
L'Espagne s'enflamme déjà pour Endrick à l'OL
Endrick a d’ailleurs impressionné. Buteur, le joueur de 19 ans a offert la victoire à l’OL (1-2). Et en Espagne, on commencerait déjà à s’enflammer pour l’attaquant du Real Madrid. Comme le rapporte AS, Paulo Fonseca a opté pour un 4-4-2 et a attribué un rôle de faux 9 à Endrick. À l’étranger, on estime que ce système pourrait permettre au Brésilien de retrouver son meilleur niveau.
Le Real Madrid annonce du lourd avec son prêt
Le Real Madrid se voudrait d’ailleurs assez confiant pour le prêt d’Endrick à l’OL. En interne, les Merengue ont fait savoir que le buteur brésilien était en mesure de marquer entre 12 et 15 buts en seconde partie de saison. Endrick semble bien parti pour atteindre cet objectif. Son aventure à l’OL a en tout cas démarré de façon idéale.