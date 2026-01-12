C’est terminé pour Aubameyang, l’OM le laisse partir !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’OM se rend du côté de Bayeux pour son 16ème de finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle les Marseillais ne pourront pas compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant est laissé au repos par le club phocéen. Roberto De Zerbi a confirmé en conférence de presse qu’il avait laissé quelques jours de repos au Gabonais.

Cinq jours après sa défaite lors du Trophée des champions face au PSG, l’OM va retrouver le chemin de la compétition. Les Marseillais seront opposés mardi soir à Bayeux pour le compte des 16èmes de finale de Coupe de France. Certains Marseillais ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

L’OM donne du repos à Aubameyang Présent ce lundi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a parlé du match contre Bayeux. Le technicien de l’OM a notamment affirmé que Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas disponible pour cette rencontre. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je lui ai donné 3-4 jours pour qu'il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d'attaquants pour se passer de lui. »