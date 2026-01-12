C’est terminé pour Aubameyang, l’OM le laisse partir !

Mardi soir, l’OM se rend du côté de Bayeux pour son 16ème de finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle les Marseillais ne pourront pas compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant est laissé au repos par le club phocéen. Roberto De Zerbi a confirmé en conférence de presse qu’il avait laissé quelques jours de repos au Gabonais.
Cinq jours après sa défaite lors du Trophée des champions face au PSG, l’OM va retrouver le chemin de la compétition. Les Marseillais seront opposés mardi soir à Bayeux pour le compte des 16èmes de finale de Coupe de France. Certains Marseillais ne seront pas disponibles pour cette rencontre.
L’OM donne du repos à Aubameyang
Présent ce lundi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a parlé du match contre Bayeux. Le technicien de l’OM a notamment affirmé que Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas disponible pour cette rencontre. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je lui ai donné 3-4 jours pour qu'il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d'attaquants pour se passer de lui. »
Aubameyang est fatigué
Déjà très utilisé par l’OM en première partie de saison, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pu prendre de vacances en fin d’année, car il a directement enchaîné avec la CAN. Cela s’est d’ailleurs mal passé pour l’attaquant marseillais, car le Gabon a été éliminé dès la phase de poule avec trois défaites en autant de matchs. Très critiqué dans son pays, l’ancien joueur d’Arsenal a même été exclu de la sélection par le ministre des Sports. Cette coupure de quelques jours est donc la bienvenue.