Zidane et sa femme : L’autre rencontre qui a changé sa vie !

Fidèle adjoint de Zinedine Zidane durant ses années passées en tant qu'entraîneur du Real Madrid, David Bettoni avait fait sa connaissance il y a bien longtemps du côté de l'AS Cannes, dans la même période que sa rencontre avec son épouse Véronique. Et Zidane s'était confié à ce sujet en 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE.

À l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane avait accordé un large entretien à L'EQUIPE en juin 2022 et retraçait les moments marquants de sa carrière ainsi que de sa vie d'homme. L'occasion notamment pour l'ancien coach du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) de revenir sur sa rencontre avec David Bettoni, son célèbre adjoint que Zidane avait rencontre du côté de l'AS Cannes où il avait fait sa formation au début des années 90.

« La rencontre avec ma femme Véronique et cette amitié avec David » « À Cannes, il y a eu la rencontre avec ma femme Véronique et cette amitié avec David. On s’est suivis. Je suis allé le voir après à Cannes, quand il s’occupait des jeunes. Parfois, on s’est même perdus un peu de vue mais on est toujours restés liés. C’est ça, les amis. On faisait toujours attention à l’autre. Notre association a mûri progressivement dans nos têtes et puis on s’est dit : “On y va.” Il m’a suivi au Real », confie Zinedine Zidane, qui a donc bâti une solide relation avec David Bettoni au fil des années.