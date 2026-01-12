Zidane et sa femme : L’autre rencontre qui a changé sa vie !

Fidèle adjoint de Zinedine Zidane durant ses années passées en tant qu'entraîneur du Real Madrid, David Bettoni avait fait sa connaissance il y a bien longtemps du côté de l'AS Cannes, dans la même période que sa rencontre avec son épouse Véronique. Et Zidane s'était confié à ce sujet en 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE.
À l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane avait accordé un large entretien à L'EQUIPE en juin 2022 et retraçait les moments marquants de sa carrière ainsi que de sa vie d'homme. L'occasion notamment pour l'ancien coach du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) de revenir sur sa rencontre avec David Bettoni, son célèbre adjoint que Zidane avait rencontre du côté de l'AS Cannes où il avait fait sa formation au début des années 90.
« La rencontre avec ma femme Véronique et cette amitié avec David »
« À Cannes, il y a eu la rencontre avec ma femme Véronique et cette amitié avec David. On s’est suivis. Je suis allé le voir après à Cannes, quand il s’occupait des jeunes. Parfois, on s’est même perdus un peu de vue mais on est toujours restés liés. C’est ça, les amis. On faisait toujours attention à l’autre. Notre association a mûri progressivement dans nos têtes et puis on s’est dit : “On y va.” Il m’a suivi au Real », confie Zinedine Zidane, qui a donc bâti une solide relation avec David Bettoni au fil des années.
Le revers de la médaille pour Bettoni
En octobre dernier, dans un entretien accordé à Média Carré, Bettoni évoquait pourtant la complexité de ce rôle d'éternel adjoint de Zidane au Real Madrid : « Ça ne m’a pas avantagé d’être l’adjoint de Zinedine Zidane. Je pense qu’il y a trois choses. La première c’est que, pour les gens du football, je n’ai pas l’expérience d’entrainer en tant que numéro 1 une équipe professionnelle, puisque je ne l’ai fait que deux fois. Déjà, il y a ce côté-là, ils n’ont pas envie de prendre de risques. Après, je ne vais pas parler de mes expériences et discussions avec les différentes personnes, mais c’est ce que j’ai vu, c’est ce que j’ai ressenti, et c’est ce qu’on m’a verbalisé. La deuxième des choses, c’est ce que je fais si Zizou reprend une équipe… J’ai toujours médiatisé que je me suis lancé en numéro 1, la vie on ne sait pas de quoi elle est faite, donc je ne peux pas dire que demain je n’irai plus avec Zizou… Il y a ce côté qui me limite. Et la troisième des choses, c’est qu’il faut avoir un réseau assez important. Le fait d’être avec Zizou, il faut quand même se protéger, donc… Il y a ces trois éléments qui ont fait que ça n’a pas été évident. Et puis, je suis ni un coach adjoint, ni un coach tout seul, ni un coach de centre de formation… j’ai fait les trois, et j’ai beaucoup d’expérience, beaucoup à donner. Je continue à croire en moi, et je suis très calme », avait confié Bettoni.