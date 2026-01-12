Zidane est parti, il balance tout sur la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'était âgé que de 14 ans, Zinedine Zidane avait décidé de quitter le domicile familial de Marseille pour aller débuter sa nouvelle vie de footballeur au centre de formation de l'AS Cannes. Une séparation forcément difficile à vivre pour ses parents, et l'ancien numéro 10 s'est livré sans détour à ce sujet.

Pur produit issu du centre de formation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane débarquait à seulement 14 ans sur la Côte d'Azur et avait donc vécu une douloureuse séparation qui vivaient à Marseille pour aller démarrer sa grande carrière. En juin 2022, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, Zidane se confiait sur cette décision difficile à vivre pour lui ainsi que pour ses parents au moment où il est parti à Cannes.

« Ça forge, ça forme, tu grandis vite » « J’ai l’impression d’être parti depuis mes 14 ans. Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là », confie Zinedine Zidane, qui précise que ses parents ont eu encore plus de mal que lui à se faire à cette idée au moment de la séparation.