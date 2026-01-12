Zidane : Sa nouvelle relation «fantastique» après la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir quitté le domicile familial de Marseille alors qu'il n'était qu'un adolescent pour intégrer le centre de formation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane a noué une nouvelle relation marquante avec Jean Varraud, l'homme qui l'avait fait venir sur la Côte d'Azur. Et l'ancienne star de l'équipe de France s'est confiée à ce sujet.

En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane avait pour cette occasion très spéciale accordé un entretien à L'EQUIPE dans lequel il retraçait les moments marquants de sa carrière et de sa vie. Et il racontait notamment les prémices de sa vie de footballeur lorsqu'il avait été séparé de ses parents, à 14 ans seulement, pour intégrer le centre de formation de l'AS Cannes. Une séparation difficile à vivre comme l'explique Zidane.

« Livré à moi-même... » « Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes (…) Plus pour mes parents encore que pour moi. Ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça, livré à moi-même et déjà au centre de formation. Ils avaient peur des mauvaises fréquentations. Je suis allé dans une famille d’accueil. C’était la condition essentielle de mes parents pour que je parte », confie Zinedine Zidane, qui a néanmoins vécu une relation assez magnifique une fois qu'il se trouvait à Cannes avec Jean Varraud, l'homme qui l'a recruté.