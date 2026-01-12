Calvaire pour Aubameyang, l’OM dit stop !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’OM se rend du côté de Bayeux pour son 16ème de finale de Coupe de France. Sauf retournement de situation, Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait pas disputer cette rencontre. Roberto De Zerbi devrait laisser au repos l’attaquant gabonais qui sort d’une période assez compliquée aussi bien d’un point de vue psychologique que physique.

Après le coup de massue reçu lors du Trophée des champions face au PSG (défaite aux tirs au but), l’OM a l’obligation de se ressaisir mardi soir. La tâche sera plus facile pour les Marseillais qui seront opposés à Bayeux, pensionnaire de Régional 1, en Coupe de France.

Aubameyang ne devrait pas jouer contre Bayeux Pour cette rencontre face à Bayeux, l’OM va sans doute devoir faire sans certains joueurs. Selon les informations de L’Équipe, sauf retournement de situation, Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang ne seront pas disponibles. Pour le joueur de 18 ans, la raison de cette absence n’est pas vraiment connue, mais pour l’attaquant gabonais, cela serait une manière de le reposer.