L’OM recrute une légende, le transfert inévitable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du Havre, Steve Mandanda avait été recruté par l'OM à l'été 2007 et avait franchi un cap majeur pour la suite de sa carrière. Thierry Uvenard, qui était son entraîneur de l'époque au sein du club normand, assure d'ailleurs qu'il lui était impossible de retenir Mandanda.

Steve Mandanda (40 ans) a officialisé cette semaine son départ à la retraite après 20 ans de carrière en professionnel. Un parcours qui avait débuté en 2005 au Havre, son club formateur, où Thierry Uvenard avait été le premier à lui donner sa chance en Ligue 2. Dans un large entretien accordé à Eurosport, l'ancien coach havrais revient sur la montée en puissance de Mandanda et notamment son départ pour l'OM en 2007 (d'abord en prêt, puis il a été transféré définitivement à l'été 2008).

Transfert inévitable pour Mandanda Uvenard indique que même en cas de montée en Ligue 1 en 2007, Le Havre n'aurait pu empêcher le départ de Mandanda pour l'OM : « Si on était monté, je pense que le club aurait renouvelé mon contrat (rires). Moi, j'aurais fait le nécessaire pour que Steve reste. Mais je pense que ça aurait été pipé d'avance et qu'il serait quand même parti. Comme la plupart des clubs formateurs, le but est de faire jouer ses jeunes joueurs mais aussi de les vendre pour faire vivre le club », explique-t-il.