OM : Le coup de fil à Zinedine Zidane pour un transfert !

Alors que Rolland Courbis est décédé ce lundi à 72 ans, Christophe Dugarry a raconté une anecdote lorsqu’ils étaient tous les deux à l’OM et qu’il voulait l’envoyer à la Juventus, où évoluait encore Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 se sentait bien à Marseille et ne voulait pas partir, ce qui a provoqué des tensions avec son entraîneur.

Passé par les bancs de Toulon, Toulouse, Bordeaux ou bien Montpellier, Rolland Courbis nous a quittés ce lundi matin à 72 ans. Christophe Dugarry lui a rendu hommage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, racontant une anecdote en commun lorsqu’ils étaient à l’OM.

Quand Courbis voulait envoyer Dugarry à la Juventus « On est en mise au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix-en-Provence, et la veille du match il me dit : “Tu vas signer à la Juventus.” Moi, je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être champion du monde six mois avant. Je suis bien à Marseille, tout se passe bien. Je suis enfin assez stable après mes passages au Milan et à Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve », a déclaré Christophe Dugarry. Ce dernier a alors appelé son ami Zinedine Zidane, encore à la Juventus à ce moment-là. « J’appelle Zizou, je lui dis : “Comment c’est chez toi ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu vas rester ?” Il me dit, “non, dans six mois je m’en vais. Avec Lippi c’est compliqué.” Et Rolland qui insiste pour que je signe là-bas, mais je lui dis, “Rolland, je ne veux pas y aller.” Il me répond : “De toute façon, tu n’as pas le choix. J’ai déjà trouvé ton remplaçant.” C’était Bruno Rodriguez. »