Transfert d’un attaquant : La condition de l’OM qui bloque tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, Neal Maupay a été annoncé dans le viseur de Pise, mais a également des portes de sortie en Espagne. Le FC Séville est sur la piste de l’attaquant âgé de 29 ans, dont l’OM aimerait se séparer définitivement, tandis que les Andalous privilégient un prêt.

Après avoir trouvé un accord avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz (18 ans), l’OM espère se séparer d’un autre attaquant en la personne de Neal Maupay. À l’instar de Ruben Blanco (30 ans), Ulisses Garcia (29 ans) et Pol Lirola (28 ans), le joueur âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, fait partie de ceux à qui le club veut trouver une porte de sortie.

Getafe et Séville s’intéressent à Maupay Annoncé dnas le viseur de Pise, Neal Maupay est aussi dans celui de deux formations de Liga. Comme indiqué par Le 10 Sport, Getafe et le FC Séville sont sur sa piste. Des négociations sont en cours dans l’optique d’un prêt de six mois, auquel l’OM aimerait assortir une option d’achat.