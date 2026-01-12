Aubameyang : L’OM prépare un transfert !

Alexis Brunet

Prochainement, l’OM a de grandes chances d’accueillir un milieu de terrain, qui devrait être Himad Abdelli. Le club phocéen pourrait toutefois ne pas s’arrêter là et cela pourrait bouger en attaque également. Un nouveau numéro neuf pourrait poser ses valises à Marseille pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang, si une opportunité de marché se présente cet hiver.

Dans les prochains jours, l’OM devrait acter une vente. Pourtant assez efficace lors de la première partie de saison, Robinio Vaz. Devrait aller voir ailleurs. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, l’attaquant devrait rejoindre l’AS Rome contre un chèque de 25M€ bonus compris.

L’OM cherche à faire venir Abdelli Le départ de Robinio Vaz pourrait aider l’OM à boucler l’arrivée d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien aurait déjà un accord avec Marseille mais maintenant il faudrait en faire de même avec Angers. Selon les informations de La Provence, l’opération pourrait se boucler contre un chèque de 3M€.