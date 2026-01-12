Aubameyang : L’OM prépare un transfert !

Prochainement, l’OM a de grandes chances d’accueillir un milieu de terrain, qui devrait être Himad Abdelli. Le club phocéen pourrait toutefois ne pas s’arrêter là et cela pourrait bouger en attaque également. Un nouveau numéro neuf pourrait poser ses valises à Marseille pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang, si une opportunité de marché se présente cet hiver.
Dans les prochains jours, l’OM devrait acter une vente. Pourtant assez efficace lors de la première partie de saison, Robinio Vaz. Devrait aller voir ailleurs. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, l’attaquant devrait rejoindre l’AS Rome contre un chèque de 25M€ bonus compris.
L’OM cherche à faire venir Abdelli
Le départ de Robinio Vaz pourrait aider l’OM à boucler l’arrivée d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien aurait déjà un accord avec Marseille mais maintenant il faudrait en faire de même avec Angers. Selon les informations de La Provence, l’opération pourrait se boucler contre un chèque de 3M€.
Un neuf en plus d’un milieu de terrain ?
Un milieu de terrain devrait donc arriver à l’OM, mais ce n’est peut-être pas tout. Selon le journaliste Hakim Zhouri, le club phocéen pourrait également recruter un nouveau numéro neuf si une opportunité de marché se présente. Cela permettrait de reposer un peu Pierre-Emerick Aubameyang, qui a déjà 36 ans et qui enchaîne beaucoup depuis le début de la saison, que cela soit avec Marseille ou le Gabon. Affaire à suivre…