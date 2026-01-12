Transfert imminent, l’OM écarte un joueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est annoncé de plus en plus proche de rejoindre l’AS Rome, Robinio Vaz s’entraîne à part, depuis le Trophée des champions perdu face au PSG. L’OM ne veut prendre aucun risque avec un joueur en instance de départ. Un accord en ce sens a été trouvé avec la Louve pour une opération estimée à 25M€.

N’ayant pas réussi à trouver un accord pour une prolongation, l’OM a décidé de mettre Robinio Vaz sur le marché. Un départ de l’attaquant âgé de 18 ans est espéré dès cet hiver. Si Frederic Massara a déclaré samedi qu’un accord était « très improbable », l’AS Rome semble bel et bien toucher au but.

L’AS Rome a trouvé un accord avec l’OM D’après les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de Robinio Vaz, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 25M€. L’AS Rome avance désormais sur l’accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans. Si d’autres clubs sont encore intéressés, la Louve tient la corde dans ce dossier.