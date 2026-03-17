Mercato : Il promet encore «quelques années» à l'OM, le coup de fil qui risque de tout faire capoter...

Pendant de longues années, l'OM a chassé le fameux «grantatakan» qui lui faisait défaut sur le marché des transferts. Il se trouve qu'à ce jour, ils sont au nombre de deux à la Commanderie. L'un d'entre eux s'est même projeté sur le moyen terme, mais pourrait rompre cette promesse si un club en particulier venait toquer à sa porte...
Un coup de cœur bien tardif dans la carrière d'un joueur de football. Passé proche de rejoindre le PSG il y a neuf années de cela, le président Nasser Al-Khelaïfi l'ayant approché avant que le directeur sportif de l'époque Antero Henrique fasse tout capoter, cet attaquant a finalement rejoint l'OM. A bientôt 37 ans, il se dit prêt à continuer de vibrer avec les supporters marseillais au Vélodrome pendant quelque temps encore.
«Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années»
La semaine dernière, à l'occasion d'un chat avec les internautes de The Residency en collaboration avec DAZN, Pierre-Emerick Aubameyang dévoilait ne pas avoir pour le moment le besoin de raccrocher les crampons, bien au contraire. « Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années ».
«Je pense que j'y ai passé les 6 meilleurs mois de ma carrière»
Cependant, le buteur de l'Olympique de Marseille n'a pas oublié sa demi pige au FC Barcelone étant survenue avant sa première aventure dans la cité phocéenne. S'il en avait la possibilité, il y retournerait. « Je ne regrette rien. Mais si on me donne une autre chance de vivre quelque chose, je retournerai à l'heure de Barcelone ». Un témoignage qui fait écho à celui livré à Prime Video Sport datant d'il y a deux ans. « Ah le Barça, c'est fort aussi. Je pense que j'y ai passé les 6 meilleurs mois de ma carrière. Je n'ai jamais autant apprécié jouer au football et aller à l'entraînement, je vous dis la vérité. J'y allais même les jours off. C'était vraiment incroyable ». Un amour fort pour le FC Barcelone éprouvé par l'attaquant de l'Olympique de Marseille.