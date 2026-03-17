Mercato : Il promet encore «quelques années» à l'OM, le coup de fil qui risque de tout faire capoter...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant de longues années, l'OM a chassé le fameux «grantatakan» qui lui faisait défaut sur le marché des transferts. Il se trouve qu'à ce jour, ils sont au nombre de deux à la Commanderie. L'un d'entre eux s'est même projeté sur le moyen terme, mais pourrait rompre cette promesse si un club en particulier venait toquer à sa porte...

Un coup de cœur bien tardif dans la carrière d'un joueur de football. Passé proche de rejoindre le PSG il y a neuf années de cela, le président Nasser Al-Khelaïfi l'ayant approché avant que le directeur sportif de l'époque Antero Henrique fasse tout capoter, cet attaquant a finalement rejoint l'OM. A bientôt 37 ans, il se dit prêt à continuer de vibrer avec les supporters marseillais au Vélodrome pendant quelque temps encore.

Aubameyang at 36, absolutely insane pic.twitter.com/olvw1N4Km3 — Tony (@Oghener0) March 16, 2026

«Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années» La semaine dernière, à l'occasion d'un chat avec les internautes de The Residency en collaboration avec DAZN, Pierre-Emerick Aubameyang dévoilait ne pas avoir pour le moment le besoin de raccrocher les crampons, bien au contraire. « Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années ».