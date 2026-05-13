Un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé au Real Madrid : C’est validé par Carlo Ancelotti, «il peut faire un travail fantastique»

Et si l’heure était une fois de plus au changement d’entraîneur au Real Madrid ? C’est la direction que semble prendre les évènements qui surviennent à Valdebebas ces derniers temps. Parti en fin de saison dernière pour devenir sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a eu vent des rumeurs de retour de José Mourinho à Madrid. Une bonne idée selon lui.
La passe de quatre pour Kylian Mbappé ? Cet été, le numéro 10 du Real Madrid aurait de fortes chances de voir un quatrième entraîneur prendre les rênes du vestiaire du club merengue depuis son arrivée en 2024. Carlo Ancelotti était alors en poste avant d’être remplacé par Xabi Alonso en fin de saison dernière puis par Alvaro Arbeloa au mois de janvier.
Carlo Ancelotti voit d’un bon œil la signature de son «grand ami» José Mourinho au Real Madrid
L’ancien latéral droit du Real Madrid ne semble pas être dans une position favorable pour poursuivre sur le banc de touche de la Casa Blanca la saison prochaine. La presse étrangère fait état d’un retour aux affaires de José Mourinho dans la capitale, 13 ans après avoir quitté l’institution madrilène. Sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti s’est dit pour la venue de son « grand ami » au Real Madrid où « la saison n’a pas été bonne ».
«S'il revient au Real Madrid, je serai vraiment heureux pour lui»
Au détour d’une longue discussion accordée à The Athletic à un mois de sa première Coupe du monde sur le banc du Brésil avec l'espoir de broder une sixième étoile sur le maillot auriverde, Carlo Ancelotti n’a pas dissimulé sa joie au sujet du potentiel retour du Special One au Real Madrid dans les prochaines semaines. « S'il revient au Real Madrid, je serai vraiment heureux pour lui. Il peut faire un travail fantastique, comme il l'a toujours fait dans tous les clubs où il a été ». Cette opération ira-t-elle au bout ? C’est la question que les Madridistas se posent à l’instant T et qui restera sans réponse pendant quelques semaines encore...