Un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé au Real Madrid : C’est validé par Carlo Ancelotti, «il peut faire un travail fantastique»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si l’heure était une fois de plus au changement d’entraîneur au Real Madrid ? C’est la direction que semble prendre les évènements qui surviennent à Valdebebas ces derniers temps. Parti en fin de saison dernière pour devenir sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a eu vent des rumeurs de retour de José Mourinho à Madrid. Une bonne idée selon lui.

La passe de quatre pour Kylian Mbappé ? Cet été, le numéro 10 du Real Madrid aurait de fortes chances de voir un quatrième entraîneur prendre les rênes du vestiaire du club merengue depuis son arrivée en 2024. Carlo Ancelotti était alors en poste avant d’être remplacé par Xabi Alonso en fin de saison dernière puis par Alvaro Arbeloa au mois de janvier.

Carlo Ancelotti voit d’un bon œil la signature de son «grand ami» José Mourinho au Real Madrid L’ancien latéral droit du Real Madrid ne semble pas être dans une position favorable pour poursuivre sur le banc de touche de la Casa Blanca la saison prochaine. La presse étrangère fait état d’un retour aux affaires de José Mourinho dans la capitale, 13 ans après avoir quitté l’institution madrilène. Sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti s’est dit pour la venue de son « grand ami » au Real Madrid où « la saison n’a pas été bonne ».