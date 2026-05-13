Transfert de Julian Alvarez : Le PSG a trouvé la solution ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'affût sur le mercato pour renforcer son secteur offensif, le PSG s'intéresserait de près à Julian Alvarez. Et pour attirer l'attaquant de l'Atlético de Madrid, le club parisien aurait peut-être trouvé la solution et pourrait profiter de l'intérêt des Colchoneros pour Lee Kang-In.

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG pourrait bien en profiter pour se montrer actif, notamment dans l'optique de compenser certains départs. C'est ainsi que la gestion du cas Gonçalo Ramos risque de faire parler dans les prochains mois. Le profil du buteur portugais ne correspond pas complétement aux attentes de Luis Enrique qui suit attentivement le profil de Julian Alvarez, déjà cité du côté du PSG lorsqu'il avait quitté Manchester City pour l'Atlético de Madrid.

Lee Kang-In, la monnaie d'échange parfaite pour Alvarez ? Dans ses colonnes ce mercredi, L'EQUIPE confirme d'ailleurs l'intérêt du PSG pour Julian Alvarez, un profil très apprécié par Luis Enrique et qui pourrait parfaitement correspondre à ce qu'il attend d'un numéro 9. Et le média précise que le club de la capitale pourrait d'ailleurs utiliser l'intérêt des Colchoneros pour Lee Kang-in. Le club madrilène, déjà intéressé par le Coréen l'été dernier, avait été retenu par Luis Enrique. Mais cette fois-ci, la donne pourrait changer, notamment grâce à la volonté du PSG de recruter Julian Alvarez.